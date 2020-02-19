Завтра в Киеве состоятся мероприятия по чествованию памяти Героев Небесной Сотни, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, утвержден соответствующий план торжественных и мемориальных мероприятий, проведения церемоний возложения цветов, поминальные молебны.

В соответствии с Указом Президента Украины от 11.02.2015 № 69/2015, День Героев Небесной Сотни отмечается ежегодно 20 февраля.

20 февраля официальные мероприятия в связи с Днем Героев Небесной Сотни пройдут на Аллее Героев Небесной Сотни.

В этот день мероприятия также проведут в Колонном зале КГГА.

Кроме того, 20 февраля в 18:00 на Майдане Незалежности состоится художественное общественно-политическое мероприятие "Майдан. Территория Свободы".

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До 20 августа продлится выставочный проект ко Дню Героев Небесной Сотни "Столетие несокрушимых" на Майдане Незалежности.

Торжественные и мемориальные мероприятия с участием представителей органов власти и общественности, организация церемоний возложения цветов к памятникам и памятным знакам в честь Героев Небесной Сотни в течение февраля состоятся во всех районах столицы.

Также будут продолжаться тематические просветительские мероприятия в учреждениях культуры города Киева: воспитательные часы, беседы, книжные и иллюстративные выставки и тому подобное.

В учебных заведениях Киева в феврале будут организованы тематические мероприятия: уроки памяти, просмотр документальных фильмов, возложение цветов ученическими коллективами к памятным знакам Героям Небесной Сотни и экскурсии по местам памяти Героев Небесной Сотни.

20 февраля будет ограничено проведение развлекательных мероприятий, спортивных соревнований и внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач коммунальных средств массовой информации.