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19.02.20 15:14

Следком РФ России после вчерашней атаки оккупантов возбудил 2 дела против защитников Украины

В силовом ведомстве государства-агрессора утверждают, что украинские военнослужащие якобы обстреляли Голубовку на Луганщине, повредив 13 домов и домовладений.

Следком РФ России после вчерашней атаки оккупантов возбудил 2 дела против защитников Украины

Соответствующее сообщение размещено на сайте Следственного комитета РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Главным следственным управлением СК России возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - сказано в сообщении.

Так, в Следкоме считают, что накануне, 18 февраля 2020 года украинские силы "произвели массированный артиллерийский обстрел из крупнокалиберных орудий по объектам гражданской инфраструктуры в поселке Голубовское города Кировска самопровозглашенной Луганской народной республики. В результате были повреждены 13 домов и домовладений", -сказано в сообщении.

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Еще одни обстрел, в котором силовые органы государства-агрессора обвиняют защитников Украины, якобы произошел 15 февраля. В Следкоме уверяют, что тогда силы ООС обстреляли "поселке шахты Трудовской города Донецка" и ранили двоих мирных жителей.

Следственный комитет РФ время от времени отчитывается о возбуждении уголовных дел против украинских военнослужащих "по фактам обстрелов с тяжелых вооружений". Фактически же дела против украинских военных возбуждены за отражение российской агрессии.

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Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

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