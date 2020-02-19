"Слуга народа" Бужанский не встал во время минуты молчания в память Героев Небесной Сотни. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео инцидента опубликовал в Фейсбуке журналист Андрей Дзиндзя.

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С предложением почтить погибших в начале утреннего заседания 18 февраля обратился к депутатам первый заместитель Председателя ВР Руслан Стефанчук.

"Эта пленарная неделя — это неделя, в течение которой происходили события на Майдане. Эта неделя вошла в нашу историю как неделя Революции Достоинства. У меня предложение: давайте вспомним всех погибших на Майдане минутой молчания, а также всех, кто погиб за Украину, защищая ее государственность и суверенитет", - сказал Стефанчук.

После этого присутствующие в зале депутаты, а также журналисты и другие приглашенные на заседание встали и почтили память погибших.

Однако нардеп "Слуги народа" Максим Бужанский отказался встать и почтить минутой молчания память погибших.

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