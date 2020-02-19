За неделю от осложнений гриппа скончались 10 человек, - Минздрав

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшую неделю (10.02-16.02) ОРВИ заболели 245 055 человек, из них 61,4% - дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил 640,9 на 100 000 населения, что на 34,4% больше эпидемического порога по Украине.. ..За неделю зарегистрировано десять летальных исходов в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР. С начала эпидемического сезона - 38 человек умерли от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит от гриппа", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа. В Харьковской, Луганской областях и г.Киев сохраняется неэпидемический уровень активности. Во всех других областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность разной интенсивности.

В Минздраве отметили, что превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии гриппа. "Чаще всего это типичный для зимнего времени года и вполне ожидаемый эпидемический подъем заболеваемости", - говорится в сообщении.

По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 24 из 69 образцов материалов определены вирусы гриппа: 12 - типа А (Н1) pdm09, 11 - типа А не субтипированный, 1 - типа B.

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В течение отчетной недели против гриппа вакцинированы 776 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 120 человек.