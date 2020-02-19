Первые случаи заражения коронавирусом CОVID-19 зарегистрированы в Иране

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Ирана.



Случаи были в центральной провинции Кум. Тесты показали положительный результат.



На данный момент инфицированные помещены на карантин. Проводится ряд исследований, о которых власти намерены уведомить после получения результатов.



Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov), был подтвержден в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года.

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