Кабмин планирует до 2024 года довести уровень зарплат в сельской местности до средней зарплаты по стране, - Милованов

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские села должны быть богатыми! Еще одна цель, которую правительство вместе с парламентом готовы воплощать. Мы планируем выровнять уровень заработной платы по среднему уровню по стране - с 85% до 100%", - говорится в сообщении.

Согласно стратегии до 2024 года планируется открытие для жителей села больше возможностей для развития через: привлечение прямых инвестиций в сельское хозяйство; увеличение перечня программ государственной поддержки; создание специального фонда; бизнес-инкубаторы для 5000 участников, которые готовы создавать малые и средние предприятия; новые механизмы для кооперации; поддержку производителей органической продукции; меры ОТГ для повышения комфорта жителей.

"За ближайшие 5 лет - планируем создать 200 000 новых рабочих мест на селе. Поэтому для развития села важна реформа рынка труда, которая позволит защитить права людей", - отметил Милованов.

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