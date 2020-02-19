Самолет для эвакуации украинцев и иностранцев приземлился в аэропорту Ухани, - Данилов. ФОТО

Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Только что украинский самолет приземлился в городе Ухань в провинции Хубэй, который заберет 48 украинцев и 29 иностранных граждан. Те, кто попали в эпицентр вспышки болезни, смогут вылететь из Китая", - написал Данилов.
Он заверил, что на борту этого самолета опытная команда медиков.
"Уверен, перелет будет комфортным и спокойным. С нетерпением ждем на родной земле", - подытожил он.
"Пассажиры украинского рейса в обязательном порядке проходят санитарный контроль на предмет выявления признаков заболевания коронавирусом", - сообщило посольство Украины в Китае.