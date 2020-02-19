93-я бригада выложила пост российского террориста, который заявил, что они атаковали наши позиции: "Всем бойцам озвучили план наступления на укропов"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу в Фейсбуке 93-й ОМБР "Холодный Яр".

Там опубликован скриншот со страницы в запрещенной соцсети "Вконтакте" одного из боевиков, который возмущается откровенной ложью о вчерашнем обострении.

"Как это так получается, что сначала всем бойцам озвучили план наступления на укропов, а потом на официальном брифинге Народной милиции ЛНР Яша Осадчий заявляет, что "нет никакого наступления, а укропы сами на минах подорвались????" — написал член НВФ.

"А все, кто участвовал в атаке, как бы ни при чем???? Сегодня мы в бой, а завтра о нас и не вспомнят, а на брифинге скажут, "что потерь нет" или "мы вас туда не посылали"????"— возмущается боевик.

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В 93-й ОМБР "Холодный Яр" отметили, что попытка соврать о вчерашнем обострении вполне ожидаема.

"Но произошла неприятность! Такое искажение фактов возмутило самих участников атаки. Сначала озвучили "план наступления на укропов", а затем бросили! Ни почестей, ни славы. Что ж, так бывает, когда воюешь за предателей. Будь готов, что тебя предадут первого", — считают в бригаде.

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Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.



