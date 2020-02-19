Начальник Бердянского морпорта подозревается в нанесении государству ущерба на сумму 2,5 млн грн, - САП

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Действия начальника порта квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в рамках расследования указанного дела, детективами задержаны еще три человека, вероятно причастных к совершению преступления, а именно заместитель начальника и инженер государственного предприятия "Бердянский морской торговый порт", а также бывшая руководительница коммерческой компании.

Следствием установлено, что указанные лица организовали схему, по которой государственное предприятие перечислило коммерческой компании средства за фактически непоставленное оборудование. Как следствие, государству был нанесен ущерб на сумму 2,49 млн гривен, что подтверждено заключением судебной экономической экспертизы.

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Сейчас досудебное расследование по делу продолжается. Решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении.