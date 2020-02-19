НАПК надеется получить дополнительную информацию о конфликте интересов у замглавы ГБР Бабикове

"Что касается Бабикова. Мы направили запрос в ГБР Ирине Венедиктовой. Пока что почему-то не получили ответ. Я надеюсь, что на этой неделе получим", - сказал Новиков в среду в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс.

При этом он добавил: "Поскольку конфликт интересов - это актуальный вопрос, мы в кратчайшие сроки примем решение о наличии или отсутствии конфликта интересов у него (Бабикова – ИФ)".

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Как сообщалось, Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex, занимавшейся защитой экс-президента Виктора Януковича. После того, как прокуратура лишилась функции досудебного расследования, "майдановские дела" были переданы для расследования в ГБР.

24 января народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" пришли в ГБР, чтобы заявить руководству Бюро о недопустимости назначения Бабикова первым замдиректора ГБР.

Под зданием ГБР проходили акции протеста с требованием уволить Бабикова с должности.

2 января руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который ранее занимал должность заместителя директора ГБР.