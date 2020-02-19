Отказы во въезде в Украину гражданам Китая в 2020 году были единичными и это не связано с коронавирусом, - Госпогранслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Отказы были единичные. Только отказы надо понимать правильно. Существует различные обстоятельства, из-за которых иностранец, в том числе, гражданин Китая не может попасть в Украину: отсутствие необходимых для этого документов, или превышение срока пребывания в Украине, или ограничение ему въезда", - сказал

Он указал, что это никак не связано с эпидемией коронавируса.

Демченко сообщил, что если в январе-феврале 2019 года в Украину въехало 6 тыс. граждан Китая, то, по предварительным подсчетам, с начала 2020 года в Украину въехало где-то 3100 граждан Китая.

"Февраль еще не закончился, но уже можно говорить об уменьшении потока. И где-то более 3,9 тыс. граждан Китая проследовало на выезд с начала года", - отметил он.

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