Военкор Федченко уволилась с UATV: На канале для жителей оккупированных территорий творится фарс, консультировать пригласили ведущих "112" Полуева и Степанец

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке военный корреспондент UATV Анастасия Федченко, для которой данный факт, как и то, что происходит на канале с начала года, стал причиной увольнения.

"Около недели назад появилась информация, что пришли новые шеф-редакторы. Из "112 канала". Затем они оказались консультантами. Собеседований не проводили, но спрашивали у работников о миссии нового канала и о том, как нужно подавать новости для жителей временно оккупированных территорий", - рассказала Федченко, добавив, что речь идет о ведущих "112 канала" Владимире Полуеве и Анне Степанец.

Федченко также сообщила, что не желает принимать участие "в этом фарсе" и 17 января написала заявление на увольнение с UATV. По ее словам, с телеканалауже уволились две трети коллектива.

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12 января телеканал иновещания Украины UATV прекратил вещание англоязычной, арабской и крымскотатарской редакций, с 13 января программы выходят в записи. Планировалось, что 15 февраля вместо UATV должен начать вещание новый государственный развлекательно-информационный канал для временно оккупированных территорий, который будет вещать на украинском и русском языках и показывать развлекательный контент и собственные новости. Позже министр Владимир Бородянский сообщил, что новый канал начнет вещание 1 марта 2020 года.

В декабре 2018 года телеканал "112 Украина" поменял владельца. Им стал народный депутат Тарас Козак, приближенный к Виктору Медведчуку.



