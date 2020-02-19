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19.02.20 17:02

На Закарпатье пограничник попался на взятке 1,8 тыс. долл. за содействие контрабанде сигарет, - Нацполиция. ФОТО

В Закарпатской области при получении взятки задержан военнослужащий Чопского пограничного отряда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Закарпатье пограничник попался на взятке 1,8 тыс. долл. за содействие контрабанде сигарет, - Нацполиция 01

Следствием установлено, что пограничник за "вознаграждение" способствовал перемещению табачных изделий за пределами контрольно-пропускных пунктов в соседнюю страну. Сумма взятки - 90 долларов за каждый ящик сигарет. Так, за непривлечение лица к ответственности и содействие в беспрепятственном перемещении табачных изделий за пределами КПП  злоумышленник требовал 1800 долларов взятки.

Сегодня, 19 февраля, правоохранители задержали пограничника во время получения первой части взятки - 900 долларов.

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На Закарпатье пограничник попался на взятке 1,8 тыс. долл. за содействие контрабанде сигарет, - Нацполиция 02

В настоящее время решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщении о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

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