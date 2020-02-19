На Закарпатье пограничник попался на взятке 1,8 тыс. долл. за содействие контрабанде сигарет, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Следствием установлено, что пограничник за "вознаграждение" способствовал перемещению табачных изделий за пределами контрольно-пропускных пунктов в соседнюю страну. Сумма взятки - 90 долларов за каждый ящик сигарет. Так, за непривлечение лица к ответственности и содействие в беспрепятственном перемещении табачных изделий за пределами КПП злоумышленник требовал 1800 долларов взятки.

Сегодня, 19 февраля, правоохранители задержали пограничника во время получения первой части взятки - 900 долларов.

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В настоящее время решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщении о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

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