Начала работу школа профессиональных гидов Чернобыльской Зоны отчуждения Chornobyl guide's school

Как сообщает Цензор.НЕТ, организатором выступила ГО "Chornobyl NOW"

Chornobyl guide's school - это более 24 часов лекций о причинах аварии, жизни в Зоне отчуждения до и после эвакуации, туристических маршрутах Чернобыльской зоны, особенностях многодневных туров и тому подобное. Информацией делятся известные ученые, ликвидаторы, эксперты, работа которых непосредственно связана с Чернобыльской зоной.

Лекторы - это люди, которых почти невозможно собрать в одном месте, при этом они обладают важной и нужной информацией. Также разработаны единые стандарты для тестирования гидов.

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Сейчас в школе уже учатся первые студенты, которые делают выезды в зоне для практических занятий. Квалифицированный сопровождающий может быть подготовлен за месяц.



Руководитель Chornobyl Guide School, председатель ОО "Chornobyl NOW" Елена Фомина отмечиет: "Мы работали над созданием проекта около полугода. Что такое Chornobyl Guide School? Именно от сопровождающего зависит, как будут интерпретироваться события 1986 года, как будет восприниматься Зона отчуждения настоящего. На сопровождающего возлагается безопасность посещения. До недавна не было единой информационной базы, ответственность за подготовку возлагалась на самих сопровождающих и на ЦОТИЗ, частично - на туроператоров", - сказала Фомина.



Поэтому, по ее словам, возникла идея создать образовательный портал для подготовки и сертификации квалифицированных сопровождающих. Платформа школы является гибкой и может дополняться материалами в дальнейшем.



Она назвала несколько критериев, которым должен соответствовать сопровождающий Зоны.



"В первую очередь, он должен знать историю, апеллировать к достоверным фактпм и данным. Он должен понимать, чем является Зона отчуждения настоящего, должен знать маршруты для посещения. Он обязан уметь работать с людьми, понимать специфику проведения визитов. На Chornobyl Guide School мы собираем уникальный контент, задействуем ведущих экспертов, делаем их доступными 24 часа в сутки", - добавила Фомина.

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По словам помощника директора ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения" (ЦОТИЗ) Кирилла Гарника, сейчас ведутся работы по улучшению инфраструктуры посещения Зоны. Также ведется работа над совершенствованием подготовки сопровождающих.



"У нас есть хороший старт. Те наработки, которые уже есть, мы, надеюсь, сможем использовать совместно в подготовке. Наше предприятие было настроено достаточно опитимистично в плане подготовки сопровождающих. Дело в том, что в прошлом году в Зону приехало 124 001 посетителей, нагрузки на одного сопровождающего возросло в разы", - сказал Гарник.



Если в 2018 году в ЦОТИЗ работало около 80 сопровождающих, то в 2019 году их количество приблизилось к 135 человек.



"Уровень подготовки сопровождающих отличается. Мы стараемся удовлетворить потребность в посещении, но не успеваем за профессиональной подготовкой", - отметил Гарник.



По его словам, в будущем в основу подготовки профессиональных сопровождающих, которые могут участвовать в работе, уже будучи сертифицированными, может быть заложена инициатива единого образовательного портала для обучения и сертификации профессиональных гидов Зоны отчуждения Chornobyl Guide School.