"Слуга народа" Бужанский объяснил, почему не встал во время минуты молчания в память Героев Небесной Сотни: Предложили почтить память одной части погибших

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Я видел несколько сообщений, они абсолютно лживые, я объясню почему. На сегодняшнее видео наложены вчерашние слова Стефанчука. Вчера вице-спикер парламента выступил и предложил почтить память всех погибших на Майдане. Я встал вместе со всеми, конечно. Я скорблю по всем погибшим. Сегодня вицеспикер от БЮТ предложила почтить память одной части погибших. Я категорически против такого подхода", - сказал Бужанский.

Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский отказался почтить память погибших на Майдане минутой молчания в Раде.

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