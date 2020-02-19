На Хмельнитчине чиновник ГФС задержан на взятке 20 тыс. долл. за закрытие уголовного производства, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации чиновник требовал от субъекта хозяйствования взятку в размере 20 тыс. долларов за решение вопроса закрытия уголовного производства и непривлечение к ответственности за уклонение от уплаты налогов.

После получения взятки 19 февраля налоговика задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

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Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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