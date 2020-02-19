Начальник Генштаба Хомчак находится на месте вчерашней атаки боевиков под Золотым, - министр обороны Загороднюк

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Сейчас начальник Генерального штаба находится на месте события. Он приедет и конкретно все расскажет", - сказал Загороднюк журналистам после закрытого заседания парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в среду.

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Министр обороны отметил, что украинская сторона, по данным разведки, знала о сосредоточении техники у линии соприкосновения.

"Разведка нам все докладывает. Мы знали о сосредоточении техники до того, как это случилось, и поэтому мы подготовились и все действия наших военных сохранили ситуацию по безопасности", - сказал он.

Как сообщил журналистам глава комитета Александр Завиткевич, комитет может продолжить рассмотрение ситуации вокруг эскалации на Донбассе в пятницу (21 февраля), чтобы заслушать представителей Генштаба, которые в настоящее время находятся на месте событий.

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Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены

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