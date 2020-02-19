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19.02.20 17:59

В Киеве задержан агент "МГБ ЛНР", находящийся в розыске, - контрразведка СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве агента незаконных вооруженных формирований, который передавал разведывательную информацию представителям "МГБ ЛНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Киеве задержан агент МГБ ЛНР, находящийся в розыске, - контрразведка СБУ 01

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что бывший работник органов МВД, житель временно оккупированного Луганска, был завербован "МГБ ЛНР". Для выполнения задания кураторов он прибыл на подконтрольную украинской власти территорию, где собирал сведения о дислокации и перемещения подразделений, привлеченных к проведению антитеррористической операции. Информатор скрывался в разных населенных пунктах нашей страны.

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Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности фигуранта дела. После этого он был объявлен в общегосударственный розыск.

В Киеве задержан агент МГБ ЛНР, находящийся в розыске, - контрразведка СБУ 02

Правоохранители задержали информатора по месту временного проживания в Киеве. Задержанный будет доставлен в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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