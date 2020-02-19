Члены комитета не удовлетворены докладом Генштаба о ситуации на Донбассе 18 февраля, - глава комитета "слуга народа" Завитневич

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он заявил журналистам после закрытого заседания комитета.
"Представители Генерального штаба были, но члены комитета не удовлетворены той форме и тем содержанием который мы ожидали услышать", - сказал он.
Он рассказал, что в пятницу 21 февраля планируется провести еще одно заседание комитета, куда пригласят снова представителей Генерального штаба.
Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены