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19.02.20 18:08

Члены комитета не удовлетворены докладом Генштаба о ситуации на Донбассе 18 февраля, - глава комитета "слуга народа" Завитневич

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Александр Завитневич заявил, что члены комитета не удовлетворены докладм Генштаба ВСУ по ситуации на Донбассе.

Члены комитета не удовлетворены докладом Генштаба о ситуации на Донбассе 18 февраля, - глава комитета "слуга народа" Завитневич

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он заявил журналистам после закрытого заседания комитета.

"Представители Генерального штаба были, но члены комитета не удовлетворены той форме и тем содержанием который мы ожидали услышать", - сказал он.

Он рассказал, что в пятницу 21 февраля планируется провести еще одно заседание комитета, куда пригласят снова представителей Генерального штаба.

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Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены

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