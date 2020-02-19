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19.02.20 18:20

На эвакуацию из Ухани явились все 48 граждан Украины, сейчас они проходят 3 санитарный кордон, - госсекретарь МИД Заяц

На эвакуацию в Ухане явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев.

На эвакуацию из Ухани явились все 48 граждан Украины, сейчас они проходят 3 санитарный кордон, - госсекретарь МИД Заяц

Об этом сообщил госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц в ходе брифинга в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"На посадку явились все 48 граждан Украины и 29 иностранных граждан: восемь – Аргентины, пять – Доминиканы, пять – Эквадора, четыре – Сальвадора, по два – Казахстана и Коста-Рики и по одному гражданину из других государств", - рассказал чиновник.

"Буквально в эти минуты завершается прохождение третьего санитарного кордона. После завершения которого, согласно разрешению диспетчерских служб самолет оставит аэропорт города Ухань и через несколько часов осуществит техническую посадку в Алматы для замены экипажа. В Алматы командирован консул Украины в Казахстане для оказания содействия", - сказал Заяц.

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Граждане Казахстана покинут борт при посадке в Алматы.

Представитель ГСЧС, чей персонал привлечен для транспортировки прибывших в места 14-дневной обсервации, сообщил, что прилет самолета из Ухани в Украину ожидается ориентировочно в четверг в 8 утра. При этом аэропорт посадки самолета, как и 4 места обсервации эвакуированных украинцев и иностранцев, пока не называются.

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