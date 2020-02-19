Задержанный накануне боец "Омеги" Косенко давал свидетельские показания в суде над пятью экс-беркутовцами, - прокурор Земсков

Об этом в комментарии hromadske заявил прокурор Игорь Земсков, передает Цензор.НЕТ.
"Во время допроса по делу экс-беркутовцев, которое слушается в Святошинском суде Киева, Косенко говорил, что стрелял по фонарям, чтобы не было видно, где были на Майдане работники милиции. По людям говорил, что не стрелял. Когда он говорил в суде по делу экс-беркутовцев - следствия конкретно по Косенко не было", - сообщил Земсков.
В то же время, по данным следствия, боец "Омеги", совместно с сотрудниками полка специального назначения "Беркут", расстреливал митингующих на улице Институтской 20 февраля 2014 года.
В частности, как сообщил следователь, в результате применения огнестрельного оружия спецназовцем погиб Олег Ушневич и получил ранения Виталий Гуков.
Напомним, 18 февраля следователи отдела по "делам Майдана" Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении бывшему сотруднику спецподразделения "Омега".