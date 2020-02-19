Пятеро водителей, задействованных в перевозке эвакуированных из Китая, также останутся на карантин, - ГСЧС

Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Пять водителей, которые будут осуществлять перевозки этих людей и экипаж - это будет 5 автобусов. Четыре автобуса для пассажиров и один автобус для экипажа воздушного судна. Эти 5 водителей также остаются на обсервацию вместе с этими людьми", - сказал Сницар.

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Напомним, днем 19 февраля украинский самолет, который должен эвакуировать из ставшей эпицентром вспышки нового типа коронавируса Ухани (Китай) почти полсотни граждан Украины и нескольких десятков граждан других государств, совершил посадку в аэропорту этого города. На эвакуацию явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев. Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявил, что эвакуированных из Китая планируют разместить в четырех местах.