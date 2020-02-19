Враг 30 минут беспрепятственно обстреливал наши позиции, - Забродский о бое под Золотым 18 февраля. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-службе "ЕС".
М.Забродский поделился некоторой информацией с закрытого заседания комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.
Он подчеркнул: "Вчера около 30 минут противник безнаказанно вел огонь по нашим позициям. Только после этого артиллерия смогла нанести ответный удар".
По словам представителя Генштаба, военным пришлось оставить несколько наблюдательных пунктов. Эта информация опровергает предыдущие заявления руководства Генштаба и Минобороны.
Инорфмация о жертвах подтвердилась: один наш военнослужащий погиб, четверо ранены.
К сожалению, представитель Генштаба не смог объяснить, как так получилось, что при организованном отступлении тело нашего военного осталось в зоне проведения боя. В результате чего, оно сейчас в руках противника.
Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены