Перед решением вопроса питания детей в школе будет проведено масштабное анкетирование детей и родителей, - Милованов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Милованов отметил: "В Украине 15 тыс. 103 школы, где учится 4 млн 113 тыс. детей, пять дней в неделю в течение девяти месяцев в году обедают вне дома. Это означает, что 94,5% школ имеют столовую или буфет, чтобы обеспечивать детей горячим питанием. Та же статистика говорит, что горячие обеды в школе получают 70% учащихся, 50% из которых - бесплатно. Но количество - не всегда качество.

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Что с этим делать?

Для решения этого вопроса и проведения реформы школьного питания в целом первая леди Елена Зеленская инициировала онлайн-анкетирование для школьников и их родителей, которое поможет понять реальную ситуацию, а также уровень удовлетворенности учащихся и родителей школьными обедами.

Мы проанализировали школьное питание, определили проблемные критические точки в цепочке поставок питания и сформировали репрезентативную выборку заведений общего среднего образования с учетом городских и сельских школ.

К сожалению, в школьном питании есть ряд проблемных вопросов: переваренная или недоваренная, а порой и холодная пища, небольшой ассортимент блюд для выбора учеников, продажа вредных продуктов (чипсы, сухарики или газированные напитки) в школьных буфетах или в киосках рядом. Отдельной проблематикой являются высокие цены на питание для детей, случаи антисанитарии или вообще отсутствие столовых в школах.

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На встрече на прошлой неделе, Елена Зеленская совместно с представителями Министерства образования и науки Украины, Министерства здравоохранения Украины, ГУ "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины", Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, Антимонопольный комитет Украины, Государственной аудиторской службы Украины обсудили проведение комиссионного обследования 500 учреждений общего среднего образования в разрезе сельских / городских школ и группировкой по численности учащихся наиболее лижчим время.

Спасибо Первой Леди за доверие и привлечение к реформированию питания школьников.

Это крайне необходима инициатива, которая касается детей и сохранения их здоровья с детства".

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