На Львовщине пьяный контрактник ударил ножом старшину, военнослужащий умер, не получив медпомощи, - ГБР

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, 15 февраля во внеслужебное время в общежитии одной из воинских частей во Львовской области солдат-контрактник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в живот коллегу. Через сутки от полученных телесных повреждений старшина умер, не получив квалифицированной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Должностные лица воинской части скрыли факт преступления на территории военной части. Командование не сообщило о происшествии правоохранителям и не обеспечил квалифицированной медицинской помощи пострадавшему.

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Досудебное расследование ведется по факту ненаправленния военными должностными лицами воинской части в орган предварительного расследования сообщения о подчиненном, совершившем уголовное преступление, а также умышленном невыполнении служебных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Украины).