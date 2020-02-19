Удерживаемый в оккупированном Крыму с 2016 года Стогний вернулся в Киев, - Денисова

Об этом сообщила в Facebook уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Все эти годы наш гражданин содержался в невыносимых условиях мест несвободы страны-оккупанта, что сильно сказалось на состоянии его здоровья", - отметила она, пообещав, что позаботится о проведении "высококвалифицированного медицинского обследования и предоставлению необходимой врачебной помощи" Стогнию.

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Напомним, Алексея Стогния задержали в ночь с 14 на 15 ноября 2016 года при выезде из Крыма напротив пункта пропуска "Каланчак". Он ехал в Киев к дочери на день рождения.

Через время российские СМИ показали сюжет, на котором задержанный признается в шпионаже в пользу Украины.

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