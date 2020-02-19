Это геноцид украинского народа, - Тернопольский облсовет требует не размещать в регионе эвакуированных из Китая

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облсовета.

"Первый заместитель председателя областного совета Василий Деревляный говорил о том, что решение нынешней власти поселить эвакуированных в густо населенных районах является геноцидом украинского народа и отметил нарушениях законодательства и дезинформацию общества при принятии решений относительно намерений правительства Украины разместить на территории Тернопольской области в селе Конопковка Теребовлянского района в санатории "Медоборы" около 100 человек, эвакуированных из Китая, а также указал на абсолютную неподготовленность санатория "Медоборы" к принятию эвакуированных их из Китая", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что глава ОГА Игорь Сопель опроверг, что решение о размещении людей на Тернопольщине согласовано, однако также присутствовавшие в зале представители Микулинецкой ОТГ выразили сомнения в правдивости сказанного.

Начальник управления охраны ОГА Владимир Богайчук, руководитель Тернопольского областного лабораторного центра МЗ Украины Оксана Чайчук и руководитель санатория "Медоборы" Василий Мартынюк заявили о неготовности принять в области борт из Китая.

Представитель Минздрава Украины проинформировал, что цель пребывания его с коллегами на Тернопольщине - определение условий, которые есть в области для принятия эвакуированных.

"Выслушав представителей Микулинецкой общины, проанализировав предоставленную специалистами информацию, депутаты областного совета поддержали решение Микулинецкого поселкового совета Теребовлянского района от 18 февраля 2020 года № 2652 "О размещении эвакуированных граждан Украины из Китайской Народной Республики в санатории "Медоборы" Теребовлянского районного совета.

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Также было принято заявление к руководству страны о недопустимости размещения на территории Тернопольской области в селе Конопкивка Теребовлянского района в санатории "Медоборы" около 100 человек, эвакуированных из Китая. "Мы, депутаты Тернопольского областного совета, не можем допустить ситуации, которая ставит под угрозу здоровье и жизнь населения области, и требуем от высших должностных лиц государства принять безотлагательные меры реагирования", - говорится в сообщении.

Напомним, жители пгт Микулинцы Тернопольской области в знак протеста против возможного поселения в санатории "Медоборы" эвакуированных из Китая украинцев обустроили на подъезде к нему блокпост. Вчера вечером там дежурили около 300 человек.

Кроме того, вблизи места предполагаемого поселения эвакуированных из Китая украинцев на Тернопольщине затеяли ремонт дороги.

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