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19.02.20 20:47

СНБО рекомендует восстановить СЭС в связи с угрозой коронавируса

Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал Министерству здравоохранения Украины восстановить санитарно-эпидемиологическую службу в связи с угрозой коронавируса.

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Как передает Цензор.НЕТ, по данным LB.ua, такое решение было принято на межведомственном совещании под председательством секретаря СНБО Александра Данилова 11 февраля. На нем обсуждали, как предотвратить занесение коронавируса на территорию Украины и как реагировать на его распространение.

Первым пунктом протокольного решения Министерству здравоохранения и Центру общественного здоровья рекомендуется в недельный срок разработать и внести предложения о восстановлении деятельности СЭС на территории Украины.

Также в решении содержится еще ряд рекомендаций, например, приобрести (или изготовить) мобильный госпиталь на 50-100 мест, который мог бы выполнять функцию карантинного учреждения.

Также там говорится, что украинские ученые разработали диагностическую тест-систему. В связи с этим Минздраву рекомендуется обработать вопрос "передачи позитивного контроля" в Институт молекулярной биологии и генетики и ООО "Диоген" для проверки ее эффективности.

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СНБО рекомендует восстановить СЭС в связи с угрозой коронавируса 01
СНБО рекомендует восстановить СЭС в связи с угрозой коронавируса 02

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