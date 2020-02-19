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19.02.20 21:54

Глава минкульта Бородянский дал старт конкурсу на руководителя телеканала для оккупированных территорий

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский подписал распоряжение об объявлении конкурса на должность руководителя украинского телеканала, который будет вещать на оккупированных территориях.

бородянский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал эфире телеканала hromadske.

"Сегодня я подписал (распоряжение об объявлении конкурса - ред.), Будет объявлен. Он не объявлялся из-за бюрократические процедуры - объединялось министерство ", - сказал он.

Министр уточнил, что объединенное министерство появилось только с 1 января 2020 года.

"Мы гнали, как только возможно, чтобы это быстро объявить. Сегодня будет объявлен конкурс ", - добавил он.

Напомним, ранее Бородянский заявлял, что украинский телеканал, который будет вещать на оккупированные территории, должен заработать в феврале 2020 года. В правительстве убеждены, что он сможет конкурировать с российскими.

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