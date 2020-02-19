Глава минкульта Бородянский дал старт конкурсу на руководителя телеканала для оккупированных территорий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал эфире телеканала hromadske.

"Сегодня я подписал (распоряжение об объявлении конкурса - ред.), Будет объявлен. Он не объявлялся из-за бюрократические процедуры - объединялось министерство ", - сказал он.

Министр уточнил, что объединенное министерство появилось только с 1 января 2020 года.

"Мы гнали, как только возможно, чтобы это быстро объявить. Сегодня будет объявлен конкурс ", - добавил он.

Напомним, ранее Бородянский заявлял, что украинский телеканал, который будет вещать на оккупированные территории, должен заработать в феврале 2020 года. В правительстве убеждены, что он сможет конкурировать с российскими.

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