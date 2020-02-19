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19.02.20 21:59

Правительство разрешило направлять остатки образовательной субвенции на пожарную безопасность в школах, - МОН

По состоянию на 1 января 2020 года свободные остатки образовательной субвенции составляют 3 млрд 355 млн 866,3 тыс грн.

школа,пожарная

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

19 февраля Кабмин принял постановление, в котором одним из приоритетов для использования остатков образовательной субвенции будет пожарная безопасность в школах.

Соответствующее постановление Кабмин принял 19 февраля.

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"Этим решением наше правительство акцентирует внимание, что пожарная безопасность школ должна быть одним из приоритетов для местной власти. Ведь она напрямую касается безопасности учеников, учителей и всех, кто находится в учреждениях. Наше решение дает возможность использовать больше ресурса на противопожарные мероприятия и повышать эффективность", - отметила министр образования и науки Анна Новосад.

Среди приоритетов для закупок за остатки образовательной субвенции также:

строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт туалетных помещений.

В ведомстве напоминают, что субвенция на развитие Новой украинской школы выросла на 17% по сравнению с прошлогодней и составляет 1,4 млрд грн. 12 февраля правительство распределило эти средства на места.

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Образовательная субвенция - это средства, предоставляемые местным бюджетам из государственного бюджета для выполнения переданных на места полномочий. В основном из образовательной субвенции финансируются заработные платы педагогов. Остатки образовательной субвенции - средства, которые не использовали до конца года - можно использовать на материально-техническое обеспечение учреждений (ремонты, закупка оборудования и т.д.).

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