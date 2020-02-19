Правительство разрешило направлять остатки образовательной субвенции на пожарную безопасность в школах, - МОН

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
19 февраля Кабмин принял постановление, в котором одним из приоритетов для использования остатков образовательной субвенции будет пожарная безопасность в школах.
Соответствующее постановление Кабмин принял 19 февраля.
"Этим решением наше правительство акцентирует внимание, что пожарная безопасность школ должна быть одним из приоритетов для местной власти. Ведь она напрямую касается безопасности учеников, учителей и всех, кто находится в учреждениях. Наше решение дает возможность использовать больше ресурса на противопожарные мероприятия и повышать эффективность", - отметила министр образования и науки Анна Новосад.
Среди приоритетов для закупок за остатки образовательной субвенции также:
- приобретение школьных автобусов,
- обновление учебной и материально-технической базы,
- приобретение учебников и пособий (в том числе электронных),
- оснащение учебных заведений средствами обучения по физике, химии, биологии, географии, математики, учебными компьютерными комплексами с мультимедийными средствами обучения,
- подключение учебных заведений к Интернету,
строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт туалетных помещений.
В ведомстве напоминают, что субвенция на развитие Новой украинской школы выросла на 17% по сравнению с прошлогодней и составляет 1,4 млрд грн. 12 февраля правительство распределило эти средства на места.
Образовательная субвенция - это средства, предоставляемые местным бюджетам из государственного бюджета для выполнения переданных на места полномочий. В основном из образовательной субвенции финансируются заработные платы педагогов. Остатки образовательной субвенции - средства, которые не использовали до конца года - можно использовать на материально-техническое обеспечение учреждений (ремонты, закупка оборудования и т.д.).