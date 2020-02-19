Бородянский заявил, что не знал о консультациях ведущих "112 канала" на канале для оккупированных территорий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр сказал в эфире телеканала hromadske.

"Там (на канале - ред.) есть руководитель, Юлия Островская. Я думаю, что этот вопрос правильно поставить ей. Это операционная деятельность. Они не согласовывают с Министерством этих вопросов, они самостоятельно их решают", - сказал Бородянский.

При этом об участии представителей "112 канала" в деятельности государственного телеканала для временно оккупированных территории Бородянский узнал еще 10 февраля, когда об этом сообщила Елена Трибушная - она ​​должна возглавлять информационное вещание нового канала.

"Тогда меня это не обеспокоило", - сказал министр.

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На вопрос о том, против ли он участия работников "112 Украина" в работе канала для оккупированных территорий, Бородянский ответил, что его "беспокоит только одно: чтобы люди, которые работают на этом канале, были людьми, которые придерживаются этических кодексов".

При этом министр как гражданин считает, что на "112-м" есть журналисты, которые не соблюдают этические нормы.

"Я давно не смотрел 112-й. Мне трудно выделить в памяти конкретные случаи и классифицировать их. Мне не понравилось, как информация подавалась - неполно, искаженно, заангажированно ", - сказал Бородянский.

После того, как ведущий спросил о том, могут ли работники "пророссийского телеканала" участвовать в работе государственного вещателя, министр ответил: "Я считаю, что если люди занимались антиукраинской деятельностью, они вообще нести вообще наказание за такую ​​деятельность и не имеют права работать в органах государственной власти".

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