Миссия ОБСЕ должна получить свободный доступ для расследования атаки возле Золотого, - представитель правительства ФРГ Деммер

Об этом заявила 19 февраля на брифинге в Берлине представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Новые инциденты, которые снова забрали человеческие жизни, должны быть расследованы независимым органом, с этой целью Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить беспрепятственный доступ. Препятствование работе миссии, за которое преимущественно ответственны сепаратисты, должно быть прекращено", - сказала Деммер.

Правительство ФРГ, по словам его представительницы, осуждает новое нарушение режима тишины на востоке Украины, и настоятельно призывает к его соблюдению и полному выполнению Минских договоренностей.

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Деммер подчеркнула, что Берлин и Париж работают над тем, чтобы Минский процесс продолжался. Работа не прекращается на уровне советников относительно "шагов по важным отдельным вопросам" с целью выполнения решений парижского саммита, заявила она, добавив, что к ним относятся, в частности, режим прекращения огня и создание дальнейших зон разведения техники и войск. Что касается договоренности о проведении следующего саммита через 4 месяца после декабрьского, который будет посвящен вопросам безопасности и политическим условиям, в частности, проведению местных выборов, то дату такого заседания Берлин назвать пока не может, сказала Деммер.

В то же время официальная представительница МИД Мария Адебар заявила, что Германия не имеет собственных данных о деталях нарушения режима прекращения огня и не может прокомментировать недавние слова украинского президента о "российских войсках". Она также подчеркнула, что германская сторона призывает "обе стороны" проявить сдержанность и соблюдать режим прекращения огня.

Напомним, утром 18 февраля наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, трое ранены, у двоих контузия.

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