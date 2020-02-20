Из-за угрозы коронавируса Россия приостанавливает пропуск на свою территорию граждан Китая

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В частности, российская сторона сообщила, что, согласно решению правительства РФ, приостанавливается пропуск через границу граждан Китайской Народной Республики. Эти мероприятия проводятся с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Начиная с 00.00 20 февраля 2020 года граждане Китая смогут попасть в Россию только с деловой или гуманитарной целью поездки. Граждане этой страны, следующие как туристы, для осуществления трудовой деятельности, в личных целях или для обучения через российскую границу пропускать не будут.

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