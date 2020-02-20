Экс-заместителю секретаря СНБО Гладковскому продлили срок действия обязательств до апреля, - ВАКС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС, 18 февраля следственная судья продлила срок действия обязанностей до 18 апреля 2020 года включительно.

Подозреваемый обязан: прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по первому требованию; сообщать детективу, прокурору, следственному судьу или суду об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения со свидетелями в данном уголовном производстве; сдать на хранение в орган предварительного расследования (детективу НАБУ) свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

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Отметим, что суд отменил обязательство не покидать Киевскую область.

Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта Bihus Info.

17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

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19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.

21 октября за арестованного бывшего заместителя СНБО Украины Олега Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.

В тот же день он покинул Лукьяновское СИЗО Киева, где содержался под стражей по решению суда.