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20.02.20 07:12

Один украинский воин получил ранения на Донбассе. За сутки - 11 вражеских обстрелов, активизировались снайперы, - штаб

19 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также была зафиксирована активность снайперской пары.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов по  позициям ВСУ, а именно:

- неподалеку от Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов;
- рядом с Лебединским - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 15 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- неподалеку от Славного - работала снайперская пара, а также велся огонь из стрелкового оружия;
- рядом с Васильевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- дважды в районе населенного пункта Красногоровка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- два раза в районе населенного пункта Луганское - из 82-мм миномета враг выпустил 6 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- рядом с Орехово - из миномета калибра 120 мм - 6 мин.

"Вчера, 19 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска из миномета калибра 120 мм, а также вооружения БМП и гранатометов различных систем обстреляли защитников Новомихайловки. 

"За текущие сутки потерь нет", - сообщили в пресс-центре ОС.

Один украинский воин получил ранения на Донбассе. За сутки - 11 вражеских обстрелов, активизировались снайперы, - штаб 01

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