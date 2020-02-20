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20.02.20 08:34

Двое пассажиров круизного лайнера Diamond Princess погибли от коронавируса, число зараженных достигло 621, - японские СМИ

Двое пассажиров круизного лайнера Diamond Princess погибли от коронавируса. По состоянию на 20 февраля коронавирус нашли у 621 человека среди 3700, находившихся на корабле.

Двое пассажиров круизного лайнера Diamond Princess погибли от коронавируса, число зараженных достигло 621, - японские СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на японского вещателя NHK.

Это первые случаи смерти среди пассажиров и экипажа судна.

По информации японского правительства, погибшие - 87-летний мужчина и 84-летняя женщина, оба японцы.

Мужчину сняли с корабля 11 февраля, а женщину - 12 февраля.

По состоянию на 20 февраля коронавирус нашли у 621 человека среди 3700, находившихся на корабле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На лайнере Diamond Princess сняли карантин, его покидают здоровые пассажиры

Напомним, судно Diamond Princess находится на карантине в Японии с 4 февраля. Минздрав Японии принял такое решение после того, как у одного из больных на корабле обнаружили коронавирусную инфекцию 2019-nCoV (СOVID 19).

Всего на судне 3 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 700 - пассажиры. На борту находятся 25 граждан Украины - членов экипажа. У двух украинцев на лайнере обнаружили инфекцию. В настоящее время они находятся в больнице, их состояние удовлетворительное. 19 февраля пассажиры лайнера начали покидать его борт, поскольку истек двухнедельный карантин. Сойти на берег позволяют только тем людям, вирусный тест которых показал отрицательный результат, симптомов болезни нет.

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