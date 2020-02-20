Эвакуация украинцев из Китая: транспортировка граждан будет осуществляться 7 автобусами и с привлечением 33 спасателей, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным штаба, для перевозки прибывших граждан Украины и иностранцев подготовлено 7 автобусов и привлечены 33 спасателя.

Также сообщается, что установлены временные ограничения и особые условия для въезда лиц, находившихся в КНР.

"На ближайшие 14 дней они будут изолированы на карантин. Помещения с эвакуированными будут усилены - будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания. К охране этой территории будет задействовано ежесуточно 47 сотрудников - 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Будут дежурить пешие патрули, автопатрули, будет функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, рядом будет работать круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолет с эвакуированными из Ухани летает кругами в воздушном пространстве Украины

Напомним, днем 19 февраля украинский самолет, который должен эвакуировать из ставшей эпицентром вспышки нового типа коронавируса Ухани (Китай) почти полсотни граждан Украины и нескольких десятков граждан других государств, совершил посадку в аэропорту этого города. На эвакуацию явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев. Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявил, что эвакуированных из Китая планируют разместить в четырех местах.

На борту самолета, который вылетел из китайской Ухани в Украину, находятся люди, не имеющие симптомов острой респираторной инфекции. Четверых человек врачи не допустили к полету.