Одесса готова к приему и лечению больных коронавирусом, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Состоялось закрытое заседание, на котором утвержден ряд дополнительных мер по недопущению проникновения вируса в регион. В частности, согласован с медиками план действий, который вступит в действие в случае прибытия в регион пациентов с признаками болезни.

Как отмечается, главной госпитальной базой станет Одесская городская инфекционная клиническая больница, где уже готовы 20 боксов на 65 мест.

Также больница Измаила готова к развертыванию дополнительной госпитальной базы. Подчеркивается, что все реанимационные отделения Одесской области приведены в полную готовность. Кроме того, созданы бригады быстрого реагирования, а резервные группы врачей прошли дополнительные тренинги.

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