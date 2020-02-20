Введение заградительной пошлины на импорт нефтепродуктов приведет к росту цен на дизтопливо и автогаз

Об этом со ссылкой на профильное издание Enkorr, сообщает БизнесЦензор.

В пересчете на литры рост цен составит около 1,1 грн/л на ДТ и 0,55 грн/л на LPG. Таким образом, общая переплата всех потребителей нефтепродуктов в течение года составит 11,5 млрд грн. Повышение цены импорта будет означать, что локальные производители поднимут цены до импортного паритета. Так всегда происходит на дефицитном рынке. Отмечается, что ДТ и LPG – основные виды нефтепродуктов, которые бизнес использует в своей деятельности: для грузовых автомобилей, комбайнов, тракторов и другой техники.

"Никаких последствий и результатов, кроме роста цен, эта инициатива украинских НПЗ не принесет. Главная угроза – будет разрушена довольно стойкая и диверсифицированная система поставок топлива в Украину", - сказал директор "А-95" Сергей Куюн на пресс-конференции "Пошлина на импорт нефтепродуктов: последствия для экономики и потребителей".

Как известно, украинские производители нефтепродуктов 21 января инициировали введение пошлин на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из России. Жалобу в Межведомственную комиссию по международной торговле подали ПАО "Укртатнафта", ПАО "Укрнафта" и АО "Укргаздобыча".

Требование об ограничении поставок нефтепродуктов из России они аргументируют тем, что российским производителям из бюджета компенсируют расходы, связанные с производством и экспортом нефтепродуктов по схеме возврата из бюджета акцизного налога. Такая схема, считают производители, нарушает нормы Всемирной торговой организации (ВТО).

Инициаторы требуют от государства провести антисубсидиарное расследование и ввести пошлины на российские дизельное топливо и сжиженный газ в размере 8,46% с ежегодным повышением на 4,24 процентных пункта до 25,4% в 2024 году. Межведомственная комиссия по международной торговле должна принять решение, проводить расследование или нет, в течение месяца. То есть – до 21 февраля.

В материале сообщается, что ПАО "Укртатнафта" (УТН) управляет Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ). Это единственный крупный работающий в Украине завод. Его номинальная годовая мощность переработки сырья – 5 млн тонн при производстве топлива стандарта Евро-5. Контрольный пакет принадлежит олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову из группы "Приват ", а также бизнесмену Александру Ярославскому. Еще 43% принадлежат государству в лице НАК "Нафтогаз Украины".

ПАО "Укрнафта" (УН) добывает более 70% нефти в стране. Контрольный пакет через "Нафтогаз" принадлежит государству. Но операционный контроль над компанией с 2003 года сохраняет группа "Приват", которой принадлежит 42% акций. Вся добытая нефть "Укрнафты" продается структурам "Привата", которые перерабатывают ее на Кременчугском НПЗ. В управлении УН находится примерно 600 АЗС.

ПАО "Укргаздобыча" (УГД) добывает около 70% природного газа в Украине. Входит в Группу "Нафтогаз". Компания управляет Шебелинским газоперерабатывающим заводом (ГПЗ). Он производит бензин, дизтопливо и сжиженный газ (LPG). Его годовая мощность переработки – около 0,8 млн тонн сырья, или в 6 раз меньше мощности Кременчугского НПЗ.