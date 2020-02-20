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20.02.20 09:29

У прибывших ранее из Китая украинцев коронавирус не обнаружен, - Минздрав

У прилетевших ранее из Китая украинцев ну было обнаружено коронавируса во время инкубационного периода.

проверка,коронавирус

Об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы Минздрава Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"В понедельник прошло ровно 14 дней с тех пор, как последний прямой регулярный авиарейс из Китая приземлился в Украине. Инкубационный период для появления COVID-19 у людей, которые были на бортах прямых рейсов, завершен. Во время медико-санитарного наблюдения ни у одного пассажира и члена экипажа не обнаруженоы симптомы болезни", - говорится в сообщении.

На бортах прямых рейсов из Китая не было ни одного инфицированного человека.

"Наши эпидемиологи в течение инкубационного периода дважды связывались с пассажирами (на 5 и 14 день). Теперь мы точно можем сказать - они здоровы", - добавил Ляшко.

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У прибывших ранее из Китая украинцев коронавирус не обнаружен, - Минздрав 01

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