В аэропорту Харькова задерживают и отменяют авиарейсы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

В частности, отменены такие рейсы:

Харьков-Киев с отправлением в 7.05;

Тель-Авив-Харьков с прибытием 4.45.

Задержаны такие рейсы: Харьков-Стамбул, который должен вылететь в 10.20, задержан до 12.40; Стамбул-Харьков, прилетающий по расписанию в 9.25, ожидается в 12.15.

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Как сообщила местный журналист Татьяна Доцяк на своей странице в соцсети, в настоящее время возле харьковского аэропорта находятся машины скорой помощи.

"Аэропорт в Харькове. На выезде к взлетной полосы три скорых, экипаж в защитных костюмах. Прибыли несколько автобусов оперативно-спасательной службы. Говорят: "На всякий случай здесь", - написала Доцяк.











Фото: Доцяк/Facebook

В пресс-службе Харьковской обладминистрации информацию о том, что самолет сядет в Харькове, прямо не подтвердили, однако пригласили журналистов в аэропорт, передает sq.com.ua.

Как сообщалось, самолет с украинцами, эвакуированными из Уханя, прилетел в Харьков, однако не приземлился, а кружил над областью. После этого самолет приземлился в киевском аэропорту "Борисполь" на дозаправку.





