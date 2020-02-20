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20.02.20 10:15

Эвакуированных из Ухани граждан проверяли несколько раз, симптомов болезни нет, - МВД

У эвакуированных украинцев и иностранцев нет никаких симптомов коронавируса, они здоровы.

вирус,коронавирус

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает МВД на странице в сети Facebook.

"Неоднократные строгие санитарно-эпидемиологические проверки состояния здоровья граждан, проведенные китайскими властями во время посадки на борт в КНР, во время промежуточной посадки в г. Алматы в Казахстане, а также контроль их состояния на борту самолета во время полета профессиональными врачами Минздрава Украины подтвердили, что все эвакуированные не имеют никаких симптомов болезни и здоровы", - говорится в сообщении.

Сейчас самолет с эвакуированными находится на дозаправке в аэропорту "Борисполь". На борту 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

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Эвакуированных из Ухани граждан проверяли несколько раз, симптомов болезни нет, - МВД 01

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