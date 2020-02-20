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20.02.20 10:25

Эвакуированных из Ухани везут в медцентр "Новые Санжары", - ГСЧС

Эвакуированных из Ухани после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Эвакуированных из Ухани везут в медцентр "Новые Санжары", - ГСЧС

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области", - говорится в сообщении.

В течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут прекращены Нацполицией и Нацгвардией соответствии с требованиями Закона и решения правительственного штаба.

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Эвакуированных из Ухани везут в медцентр Новые Санжары, - ГСЧС 01

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