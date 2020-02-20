Меры безопасности - беспрецедентные, бактериологической опасности нет, - Зеленский об эвакуации украинцев из Ухани

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Самолет с нашими гражданами и гражданами других стран, которых мы эвакуировали из Уханя, приземлился в Украине. Было сложно с погодой - пришлось сначала посадить его в Борисполе. Он дозаправится и полетит в место назначения - в аэропорт в Харькове.

Меры безопасности - беспрецедентные. Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать: вирус в Украину не попадет", - написал он.

По его словам, несколько граждан не пустили на борт в Ухане, поскольку у них была немного повышена температура.

"Все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии. Они здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию в течение 14 дней. Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране. Сочувствую нашим эвакуированным, потому что знаю, что такое находиться под личной охраной, а у них охрана будет гораздо серьезнее, чем у Президента", - сообщил Зеленский.

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