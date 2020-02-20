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20.02.20 10:39

Народные депутаты почтили минутой молчания погибших на Майдане

Народные депутаты во время заседания Верховной Рады почтили минутой молчания погибших во время Революции Достоинства.

разумков

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"6 лет назад в центре нашей столицы состоялись страшные события. Мы потеряли в мирной стране в то время очень много наших сограждан. Это трагедия для Украины и я предлагаю вспомнить минутой молчания всех тех, кто погиб тогда и всех тех, кто, к сожалению, отдал свою жизнь, защищая демократические ценности, суверенитет и будущее нашего государства", - сказал спикер ВР Дмитрий Разумков.

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Напомним, сегодня в Украине отмечают День Героев Небесной Сотни. День отмечается ежегодно 20 февраля согласно Указу Президента от 11 февраля 2015 года "О чествовании подвига участников революции Достоинства и увековечении памяти Героев Небесной Сотни".

Именно в эти дни, во время Революции Достоинства, противостояние между украинским народом и тогдашним режимом достигло пика. 20 февраля 2014 года погибло больше всего активистов Майдана. На следующий день, 21 февраля 2014 года, официальные власти Украины юридически признали жертвами погибших митингующих Майдана. В этот же день на Майдане состоялось прощание с погибшими повстанцами, которых в траурных речах назвали "Небесной Сотней", а во время прощания с погибшими звучала траурная песня "Плине кача...", которая стала украинским народным реквиемом.

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