Народные депутаты почтили минутой молчания погибших на Майдане

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"6 лет назад в центре нашей столицы состоялись страшные события. Мы потеряли в мирной стране в то время очень много наших сограждан. Это трагедия для Украины и я предлагаю вспомнить минутой молчания всех тех, кто погиб тогда и всех тех, кто, к сожалению, отдал свою жизнь, защищая демократические ценности, суверенитет и будущее нашего государства", - сказал спикер ВР Дмитрий Разумков.

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Напомним, сегодня в Украине отмечают День Героев Небесной Сотни. День отмечается ежегодно 20 февраля согласно Указу Президента от 11 февраля 2015 года "О чествовании подвига участников революции Достоинства и увековечении памяти Героев Небесной Сотни".

Именно в эти дни, во время Революции Достоинства, противостояние между украинским народом и тогдашним режимом достигло пика. 20 февраля 2014 года погибло больше всего активистов Майдана. На следующий день, 21 февраля 2014 года, официальные власти Украины юридически признали жертвами погибших митингующих Майдана. В этот же день на Майдане состоялось прощание с погибшими повстанцами, которых в траурных речах назвали "Небесной Сотней", а во время прощания с погибшими звучала траурная песня "Плине кача...", которая стала украинским народным реквиемом.