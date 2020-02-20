Перекрытие трасс и блокировка госпиталей - не лучшая сторона нашего характера, - Зеленский о протестах в связи с эвакуацией украинцев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский.

"Когда Франция эвакуировала людей из Ухани и их привезли в один из городов, реакция у жителей этого города была одна: они заботились о жизни и здоровье своих сограждан, сочувствовали тем, кто оказался в сложной ситуации. Даже в Казахстане, когда наш самолет из Ухани сел на дозаправку и доставил казахстанского гражданина, не было никаких протестов и блокировок. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец-то дома", - рассказал Зеленский.

По его словам, попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в страну показывает далеко не лучшу сторону нашего характера.

"Мы будем бороться за каждого украинца, который оказался в беде, - где бы он ни находился. Спасать, эвакуировать, обменивать. Украина не будет сдавать своих. Такой будет государственная политика - я это гарантирую. Но такой же должна быть и реакция общества - я на это очень надеюсь", - подытожил президент.

Напомним, с 20:00 среды, 19 февраля, возле медицинского центра Нацгвардии "Новые Санжары" под Полтавой собрались около сотни местных жителей, протестуя против возможного поселения сюда людей, эвакуированных из китайской Ухани.

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