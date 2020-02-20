"Мы своих не бросаем, в такой ситуации мог оказаться каждый из нас", - Гончарук об эвакуации украинцев из Ухани

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Эвакуация прошла успешно. Все пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя удовлетворительно, их осмотрели медики. Никаких симптомов острых респираторных инфекций нет", - сообщил он.

По его словам, после приземления самолета с эвакуированными в аэропорту "Харьков" будут приняты все возможные меры по безопасности пассажиров, членов экипажа и работников аэропорта: борт будет размещен на отдельной изолированной стоянке; все процедуры (паспортный контроль, таможенные формальности) будут выполнены у трапа самолета.

"После этого 45 украинцев и 27 иностранных граждан, экипаж самолета и сопровождающие лица будут доставлены специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Обсервация продлится 14 дней. На локации будут 24/7 находятся врачи, которые обеспечены всем необходимым и готовы оказать необходимую помощь", - добавил премьер.

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"Мы своих не бросаем! В любой ситуации надо быть людьми и помнить, что в такой ситуации мог оказаться каждый из нас или близкий нам человек", - резюмировал Гончарук. и призвал граждан Украины не поддаваться на провокации, соблюдать общественный порядок и безопасность и с пониманием отнестись к ситуации.



