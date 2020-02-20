С ситуацией разбираемся. Будьте сдержанными и не паникуйте, - глава Полтавской ОГА Синегубов встретился с протестующими в Новых Санжарах

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице Полтавской ОГА в Facebook.

Глава области встретился с местными активистами и депутатами местных советов.

"Сейчас разбираемся с ситуацией. Призываю быть взвешенными и сдержанными, не паниковать. Из Китая в Украину возвращаются наши сограждане. Любой мог оказаться на месте этих людей. Они возвращаются домой. Это чьи-то дети, родители, родные. Всех проверили китайские и украинские медики. И ни у одного нет симптомов острой респираторной инфекции", - отметил Синегубов.

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Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что эвакуированных из Ухани после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.



Фото: Полтавская ОГА/Facebook

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