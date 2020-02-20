Люди в масках и спецкостюмах: в сети появилось видео из салона самолета с эвакуированными из Китая украинцами. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "НАШ", соответствующие ролики появились с Telegram-канале Блог Молодого Журналиста.

На видео можно увидеть, что по салону ходят люди в специальных костюмах и проверяют самочуствие пассажиров.

Известно, что самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами должен вылететь из аэропорта "Борисполь" в Харьков приблизительно через час.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меры безопасности - беспрецедентные, бактериологической опасности нет, - Зеленский об эвакуации украинцев из Ухани

Напомним, самолет с эвакуированными из Ухани украинцами и иностранными гражданами сел в аэропорту "Борисполь" для дозаправки.