Раненых в результате обстрела в районе Золотого украинских воинов вертолетом доставили в Харьков, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По словам начальника ВМКЦ полковника медицинской службы Юрия Подоляня, все пациенты, которые 18 февраля, поздно вечером прибыли к ним из района проведения операции Объединенных сил, находятся в удовлетворительном состоянии.

"У одного из них было подозрение на инфаркт миокарда, но он не участвовал в бою. Три человека имеют огнестрельного-осколочные ранения мягких тканей. Еще два бойца прибыли с боевыми травмами, связанными со взрывом", - рассказал офицер.

Также он добавил, что состояние одного из пациентов накануне оценивалось как тяжелое, но после хирургического вмешательства улучшилось до средней степени тяжести. Остальные ребята имеют легкие ранения или травмы. Поэтому времени на их выздоровление пойдет не много.

Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

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